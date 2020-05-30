Индия продлевает режим ограничений из-за коронавируса, но вводит послабления

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Индии приняло решение о продлении режима строгой изоляции и ограничений, а также постепенном введении послаблений в зонах, где не отмечен рост заражений коронавирусом. Об этом сообщило в субботу министерство внутренних дел Индии на своем сайте.

Как сообщило МВД, в так называемых зонах сдерживания, где продолжается рост числа случаев инфицирования, ограничения останутся в силе до 30 июня. Эти зоны будут определены местными властями в ближайшее время. Ожидается, что к ним могут быть отнесены крупные города страны, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи и другие.

На территориях, где не отмечен быстрый рост количества случаев заражения, с 8 июня вводится первая фаза выхода из ограничений. В этих районах откроются храмы, мечети и церкви, а также места религиозного паломничества. Будет разрешено открыться гостиницам, ресторанам, торговым центрам.

Фаза два, которая должна вступить в силу с июля, подразумевает открытие школ, колледжей, других учебных заведений после консультаций центрального правительства с местными властями.

На третьей фазе, сроки которой точно еще не определены, будет рассмотрен вопрос о возобновлении международных пассажирских авиарейсов, пассажирских железнодорожных перевозок, открытии метро, кинотеатров, спортзалов, бассейнов. Но это произойдет только по итогам первых двух фаз и по решению правительства.

По данным Минздрава Индии, общее количество выявленных случаев коронавируса в стране на утро субботы составляет 173 763, число умерших достигло 4 971. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее призвал власти всех регионов страны обеспечить соблюдение режима строгой изоляции с 25 марта по 14 апреля. Срок действия ограничений несколько раз продлевался, в последний раз - до 31 мая включительно. Новый "пятый" этап ограничений начинается с 1 июня. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,9 млн человек, более 360 тыс. умерли.