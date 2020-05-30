На Ямале ужесточат режим контроля за прохождением теста на коронавирус для вахтовиков

ТАСС, 30 мая. Режим контроля за прохождением теста на коронавирус для вахтовых рабочих, прибывающих в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) будет ужесточен с 1 июня, сообщил в субботу губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Еще в середине апреля мы ввели особые меры для вахтовых работников: каждый из них должен иметь отрицательный тест и пройти обсервацию. Наши крупнейшие компании ТЭКа эти требования в целом выполняют. Но дисциплина на уровне субподрядчиков плохая. Впереди большой строительный сезон, будет прибывать много людей. Поэтому мы договорились с 1 июня ужесточить режим контроля за прохождением теста всеми вахтовыми работниками, прибывающими в Новый Уренгой и Коротчаево", - сказал он.

Артюхов добавил, что у каждого рабочего должен быть при себе отрицательный анализ, сроком давности не более пяти дней. При этом мера не коснется тех, кто имеет временную или постоянную регистрацию на Ямале, а также тех, кто едет в короткую командировку.

"Если еще месяц назад это требование было не просто выполнить на практике - в стране были единичные центры, которые делали тест по инициативе человека, то сегодня ситуация изменилась, тестирование стало доступней", - отметил губернатор.

По данным оперативного штаба за весь период в ЯНАО подтверждено 2311 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 963 человека. На месторождениях и производственных объектах ЯНАО 30 мая не подтверждено новых случаев клинических форм заболевания. За весь период зарегистрировано 1428 случаев (62%). Выздоровели 674 человека.