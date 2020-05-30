{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Ямале ужесточат режим контроля за прохождением теста на коронавирус для вахтовиков

У каждого рабочего должен быть при себе отрицательный анализ, сроком давности не более пяти дней

ТАСС, 30 мая. Режим контроля за прохождением теста на коронавирус для вахтовых рабочих, прибывающих в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) будет ужесточен с 1 июня, сообщил в субботу губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Еще в середине апреля мы ввели особые меры для вахтовых работников: каждый из них должен иметь отрицательный тест и пройти обсервацию. Наши крупнейшие компании ТЭКа эти требования в целом выполняют. Но дисциплина на уровне субподрядчиков плохая. Впереди большой строительный сезон, будет прибывать много людей. Поэтому мы договорились с 1 июня ужесточить режим контроля за прохождением теста всеми вахтовыми работниками, прибывающими в Новый Уренгой и Коротчаево", - сказал он.

Артюхов добавил, что у каждого рабочего должен быть при себе отрицательный анализ, сроком давности не более пяти дней. При этом мера не коснется тех, кто имеет временную или постоянную регистрацию на Ямале, а также тех, кто едет в короткую командировку.

"Если еще месяц назад это требование было не просто выполнить на практике - в стране были единичные центры, которые делали тест по инициативе человека, то сегодня ситуация изменилась, тестирование стало доступней", - отметил губернатор.

По данным оперативного штаба за весь период в ЯНАО подтверждено 2311 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 963 человека. На месторождениях и производственных объектах ЯНАО 30 мая не подтверждено новых случаев клинических форм заболевания. За весь период зарегистрировано 1428 случаев (62%). Выздоровели 674 человека.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Число зараженных коронавирусом в интернате под Волгоградом выросло до 140
Вспышка в Урюпинском психоневрологическом интернате была зарегистрирована 27 мая
Читать полностью