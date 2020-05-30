Число зараженных коронавирусом в интернате под Волгоградом выросло до 140

ВОЛГОГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом в Урюпинском психоневрологическом интернате под Волгоградом увеличилось за последние двое суток почти в три раза - с 52 до 140 человек. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативного штаба Волгоградской области.

"Всего на сегодня в Урюпинском неврологическом интернате 140 человек [с коронавирусом] - это и пациенты, и сотрудники", - сказал представитель штаба.

В пятницу, 29 мая, заместитель главы комитета здравоохранения региона Николай Алимов на ежедневном брифинге по ситуации в Волгоградской области с коронавирусом не уточнил, сколько на тот момент было в интернате зараженных. На четверг, 28 мая, с положительными результатами на новую коронавирусную инфекцию в этом интернате было 52 человека.

Вспышка в Урюпинском психоневрологическом интернате была зарегистрирована 27 мая, на тот момент там было 30 зараженных. По данным комитета здравоохранения, общее количество пациентов в интернате 350 человек и 60 сотрудников. Дополнительные койки для инфицированных развернуты в Урюпинской ЦРБ (центральной районной больнице). Пациенты с пневмонией вывозятся в волгоградские больницы, интернат работает в закрытом режиме, расследование проводит Роспотребнадзор.

По данным оперативного штаба, на 30 мая в Волгоградской области зарегистрирован 2 868 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 979, умерли 18 человек. За последние сутки выявлено 154 новых случаев инфицирования, что является самым большим суточным приростом в регионе с начала пандемии.