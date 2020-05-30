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Вывозной рейс из Бейрута доставил россиян в Краснодар

Всех их направят на самоизоляцию по месту жительства или в обсерватор

КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/. Самолет с 24 гражданами России прибыл из Бейрута в Краснодар, сообщили ТАСС в пресс-службе краснодарского аэропорта.

"Сегодня состоялся вывозной рейс авиакомпании "Руслайн" по маршруту Краснодар - Бейрут - Краснодар. Обратный рейс прибыл в 19:49 в аэропорт Краснодара", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что из Бейрута прибыли 24 гражданина России. Всех их направят на самоизоляцию по месту жительства или в обсерватор.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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