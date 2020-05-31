Дождь, местами гроза и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 31 мая

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, местами сильный дождь, гроза и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс шести градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с с порывами до 18 м/с, в связи с чем 31 мая объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс три градуса.