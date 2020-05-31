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Пандемия коронавируса нового типа

Песков рассказал о необычных ощущениях от потери обоняния и вкуса при коронавирусе

Пресс-секретарь президента также отметил, что по ощущениям заболевание, вызванное новым коронавирусом, действительно можно сравнить с гриппом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что испытывал необычные ощущения от потери обоняния и вкуса из-за новой коронавирусной инфекции.

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"Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина в воскресенье.

Песков также отметил, что по ощущениям заболевание, вызванное новым коронавирусом, действительно можно сравнить с гриппом. "Начинается все на самом деле не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале, а потом бегал семь километров. Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием. Буквально на следующий день уже началась температура. Грипп, ломает", - добавил он.

О госпитализации Пескова и его супруги Татьяны Навки стало известно 12 мая. 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начнет работать в домашнем режиме.

С начала вспышки нового заболевания в России коронавирусом заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минкультуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Мишустин и Якушев уже выписаны из стационара. 19 мая премьер, который до этого проводил совещания по видеосвязи из больницы, вернулся к исполнению своих обязанностей и вновь стал проводить мероприятия в Доме правительства РФ. Любимова и Фальков также выздоровели и вернулись к работе.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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