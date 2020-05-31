Адвокатура рассчитывает на ввод Комплексной информационной системы в 2020 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Комплексная информационная система адвокатуры России может быть введена в 2020 году. Об этом сообщил в своем поздравлении с отмечаемым 31 мая Днем российской адвокатуры президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко.

Он отметил, что сейчас люди находятся в непростой ситуации, когда пандемия и ограничительные меры осложняют жизнь. По его словам, преодолевая эти временные трудности, адвокатура осваивает новые формы работы и благодаря ним поднимется на новый качественный уровень, связанный с внедрением электронных технологий в профессиональную деятельность.

"Важнейшим инструментом для этого послужит создаваемая ФПА Комплексная информационная система адвокатуры России (КИС АР). Первые результаты ее ввода в действие планируется получить уже в текущем году, а в дальнейшем КИС АР будет развиваться и пополняться новыми блоками, расширяющими базу цифровизации адвокатуры", - сказал Пилипенко.

Профессиональный праздник адвокатуры по традиции отмечается проведением Всероссийского дня бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам". Пилипенко добавил, что эта традиция "наполнена огромным смыслом", потому что предназначение профессии адвоката - помощь людям.