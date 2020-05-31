Путин и Мишустин поздравили Российский союз молодежи с 30-летием

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили общероссийскую общественную организацию "Российский союз молодежи" (РСМ) с 30-летием со дня создания. Телеграммы опубликованы в воскресенье на сайтах Кремля и правительства.

"Важно, что вы активно участвуете в реализации значимых социальных, патриотических, инфраструктурных, образовательных проектов, которые нацелены на результат, на практическую отдачу", - говорится в сообщении Путина.

Президент назвал РСМ одной из наиболее авторитетных молодежных организаций страны, которая объединяет талантливых и трудолюбивых юношей и девушек, а также представителей творческих, предпринимательских и научных кругов, тех, кто "искренне любит Родину, чувствует сопричастность к ее судьбе, реальными делами стремится быть полезным Отечеству".

По словам президента, Российский союз молодежи предоставляет отличные возможности для профессионального роста и приобретения уникального опыта командной работы.

Поздравление премьера

"Сегодня РСМ динамично развивается, активно сотрудничает с органами власти и деловыми кругами, участвует в обсуждении и подготовке законопроектов в сфере молодежной политики. Союз поддерживает творческие начинания, реализует образовательные, спортивные, культурные проекты, расширяет международные связи. В числе ваших приоритетов - волонтерские инициативы, которые позволяют школьникам и студентам почувствовать себя социально значимыми", - говорится в сообщении. на сайте правительства

Мишустин отметил, что Российский союз молодежи объединяет талантливых, инициативных и неравнодушных молодых людей, которые хотят получать новые знания и профессионально развиваться. По словам премьера, организация помогает молодежи учиться мыслить масштабно, а также приобретать первые навыки руководства.

Глава кабмина добавил, что работа РСМ "очень важна и заслуживает искренней благодарности".

Датой образования Российского союза молодежи считается 31 мая 1990 года, когда состоялся учредительный съезд Ленинского коммунистического союза молодежи РСФСР. Членом РСМ может быть гражданин РФ в возрасте от 14 до 30 лет. Всего в России членами РСМ являются 115 тыс. человек.

РСМ участвует в обсуждении и подготовке законопроектов и других правовых актов в интересах молодежи. Разрабатывает и реализует программы и проекты, направленные на патриотическое воспитание, содействие профессиональной занятости, развитие интеллектуального и кадрового потенциала молодежи, поддержку молодежного творчества, международное молодежное сотрудничество, а также организует международные молодежные лагеря, различные фестивали и конкурсы. Ежегодно в проектах РСМ участвуют более 4 млн человек, это школьники, студенты, предприниматели.