МГУ готовится обучать иностранцев в первом семестре в режиме онлайн из-за пандемии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова готовится начать новый учебный год для иностранных студентов, поступивших на первый курс, в дистанционном формате в случае неблагоприятной эпидемической ситуации или ограничений на пересечение границ. Это следует из презентации об особенностях приема в 2020 году, опубликованной на сайте МГУ в воскресенье.

"Обучение в первом семестре начнется с применением дистанционных образовательных технологий в случае неблагоприятной эпидемической обстановки и ограничений на пересечение границ", - следует из презентации.

Подать документы в вуз можно будет онлайн через специальную платформу МГУ. Вступительные испытания пройдут в удаленном формате в несколько волн, их расписание разместят на сайте центральной приемной комиссии и на сайтах факультетов. Заключение договора и оплата стоимости первого семестра будут осуществляться также удаленно.

Отмечается, что прием документов на первый курс на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры для иностранных граждан начинается с 15 июня.

Ранее ректор МГУ академик Виктор Садовничий сообщил, что в этом году вуз планирует принять около 3 000 иностранных абитуриентов (около 2 700 в прошлом). По данным пресс-службы вуза, сегодня в МГУ без учета филиалов обучаются около восьми тысяч иностранных студентов из 75 стран. Около 30% из них - это граждане стран ближнего зарубежья, еще около 50% - граждане Азиатского региона.