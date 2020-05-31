Число заразившихся коронавирусом в интернате под Волгоградом выросло до 165

ВОЛГОГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Урюпинском психоневрологическом интернате под Волгоградом увеличилось за минувшие сутки со 140 до 165 человек. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель оперативного штаба Волгоградской области.

"В Урюпинском неврологическом интернате положительные результаты на коронавирус за минувшие сутки зарегистрированы у 25 человек. На вчерашний день их было 140. Таким образом, всего в этом учреждении на сегодня 165 человек зараженных, среди них и пациенты, и сотрудники", - сказал представитель штаба.