Число заразившихся коронавирусом в интернате под Волгоградом выросло до 165

ВОЛГОГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Урюпинском психоневрологическом интернате под Волгоградом увеличилось за минувшие сутки со 140 до 165 человек. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель оперативного штаба Волгоградской области.
"В Урюпинском неврологическом интернате положительные результаты на коронавирус за минувшие сутки зарегистрированы у 25 человек. На вчерашний день их было 140. Таким образом, всего в этом учреждении на сегодня 165 человек зараженных, среди них и пациенты, и сотрудники", - сказал представитель штаба.
Вспышка в Урюпинском психоневрологическом интернате была зарегистрирована 27 мая, на тот момент там было 30 заразившихся. По данным комитета здравоохранения, общее количество пациентов в интернате 350 человек и 60 сотрудников. Дополнительные койки для инфицированных развернуты в Урюпинской центральной районной больнице. Пациенты с пневмонией вывозятся в волгоградские больницы, интернат работает в закрытом режиме, расследование проводит Роспотребнадзор.
По данным оперативного штаба, на 31 мая в Волгоградской области зарегистрировано 3 026 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 023 человека, умерли 19. За последние сутки выявлено 158 новых случаев инфицирования, что является самым большим суточным приростом в регионе с начала пандемии.
29 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавляющий оперативный штаб, принял решение продлить режим самоизоляции в регионе до 16 июня включительно. В области остаются закрытыми торговые центры, летние кафе, действует обязательный режим ношения масок и перчаток в транспорте и общественных местах.