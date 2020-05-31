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Пандемия коронавируса нового типа

На Украине заявили об отсутствии условий для создания вакцины от коронавируса

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить ученым премию в размере по меньшей мере $1 млн за разработку ими вакцины или лекарства от коронавируса

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Украинские ученые не ведут разработку вакцины от нового коронавируса из-за отсутствия необходимых для этого лабораторий, несмотря на то что президент страны Владимир Зеленский пообещал им $1 млн за ее создание. С таким признанием в опубликованном в воскресенье интервью "Радио Свобода" выступил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом, можно ли на Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", - объяснил главный санитарный враг Украины.

В середине апреля Виктор Ляшко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае разработки ими вакцины или лекарства от коронавируса.

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УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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