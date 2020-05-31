В РЦНК в Дамаске впервые с 2013 года открылись курсы русского языка и музыки для сирийцев

РАБАТ, 31 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Дамаске в воскресенье впервые с 2013 года открылись курсы русского языка и музыки для сирийцев, в том числе для детей соотечественников. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал директор РЦНК в Дамаске Николай Сухов.

"РЦНК в Дамаске сегодня впервые с 2013 года возобновились курсы русского языка и музыки для сирийцев, в том числе для детей соотечественников. Они продлятся до сентября текущего года. Это пробный шар. И мы начали эту деятельность под огромным общественным напором. Потому что когда стало известно, что в марте 2020 года в Дамаск приехал новый директор, и РЦНК возобновляет свою работу, стало очень много обращений - люди стали звонить, приходить, писать, требуя курсы русского языка", - рассказал собеседник агентства.

"Мы провели тестирование желающих. Сейчас у нас записано более 80 человек на курсы русского языка и около 50 - на музыку (классы пианино, скрипки, гитары, сольфеджио)", - продолжал он. "Мы распределили курсы по дням и часам таким образом, чтобы в здании РЦНК единовременно не было много людей, исходя из соображений безопасности, в том числе санитарной безопасности", - пояснил Сухов.

"В августе будут новые записи, а с сентября мы запустим новые курсы. Сегодня мы провели так сказать рабочее открытие курсов и нашей работы. Если в дальнейшем все будет хорошо, то в середине сентября мы проведем торжественное открытие работы РЦНК в Дамаске", - уточнил собеседник агентства.

Во имя укрепления связей и дружбы

"Сегодня на открытие курсов русского языка и музыки в РЦНК пришли представители как российских, так и сирийских СМИ. Наша работа имеет для Сирии большую социальную значимость. Мы делаем акцент не на пропаганде, а на том, что мы даем возможность людям получить дополнительное образование, которое им так необходимо, в том числе для человеческого развития, работы и так далее", - продолжал он.

"Мы не могли откладывать открытие этих курсов, потому что на них в сирийском обществе есть огромный спрос. Ну и, конечно же, задачей РЦНК в Дамаске является укрепление гуманитарных связей и дружбы между нашими народами", - отметил Сухов.

"Считаю, что это - первый шаг к возвращению постоянного гуманитарного присутствия России в Сирии. Мы очень надеемся на то, что сумеем помочь сирийцам в столь непростое время в обретении полезных, важных знаний и навыков. Кроме того, мы планируем в дальнейшем распространить нашу деятельность за пределы Дамаска, на другие города Сирии", - подчеркнул он.