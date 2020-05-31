Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии продолжает расти почти на 900 в сутки

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии возросло за сутки на 898, составив 42 556, умерли шесть пациентов. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав страны в своем Telegram-канале.

Прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции до 900 и более человек регистрируется в республике последние две недели. "Зарегистрированы 42 556 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 514", - говорится в сообщении. Всего с начала вспышки пандемии (конец февраля) в Белоруссии проведено 541 093 теста, это значит, что прирост положительных тестов от выполненных за последний день достигает 6,17%.

В Белоруссии, несмотря на пандемию, не введены ограничения, граждане живут обычной жизнью. Вопреки настоятельным рекомендациям ВОЗ в республике не отменялись массовые мероприятия, сейчас в стране проходит кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа. Вместе с тем белорусские власти не отрицают, что проблема коснулась страны, но при этом заявляют, что система здравоохранения оказалась готова к пандемии, и в настоящее время в Минске и Витебске, где было наибольшее число инфицированных, наблюдается спад заболеваний.

Выход на плато

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге 28 мая заявил, что Белоруссия вошла в пятерку стран Европы, где было зарегистрировано наибольшее совокупное число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания за последние две недели. В республике начал действовать "народный карантин": многие жители страны добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская прогнозировала, что устойчивое снижение числа заболеваний придется на начало июня, отметив, что республика находится на плато. Белорусские ученые говорят, что уменьшение уровня заболеваемости до 100 новых случаев в день может произойти с 20 июля.

Первый случай заражения новым коронавирусом у иранского студента в Белоруссии был выявлен 27 февраля. С начала пандемии коронавируса в мире заразились более 6 млн человек, более 360 тыс. умерли.