В Калининграде продлили запрет на плановую медпомощь в стационарах из-за коронавируса

"Постановлением главного санитарного врача региона Елены Бабура временный запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарах сохранен. При этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих", - говорится в сообщении.

КАЛИНИНГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области продлили запрет на оказание отдельных видов плановой медицинской помощи в условиях стационаров. Решение принято с учетом развития ситуации развития эпидемиологической ситуации и роста числа заразившихся коронавирусом в регионе, сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

Ограничения распространяются на все виды медицинских услуг по косметологии, а также на мануальную терапию, массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию, медицинскую реабилитацию, пластическую хирургию, рефлексотерапию, при предоставлении которых потребителю невозможно соблюсти масочный режим.

Временный запрет также касается всех видов стоматологической помощи, за исключением экстренной и неотложной, услуг по ортопедической стоматологии, связанных с завершением ранее начатых работ по устранению дефектов зубных рядов; услуг по ортодонтии, связанных с завершением ранее начатого ортодонтического лечения; помощи пациентам с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава; помощи пациентам с заболеваниями парадонта и слизистых полости рта, требующих регулярного поддерживающего лечения.

При этом плановая амбулаторная помощь в поликлиниках региона уже оказывается. "Сегодня она открыта в полном объеме. <...> То есть все пациенты с хроническим заболеваниями могу получить помощь в поликлиниках. Но мы по-прежнему говорим нашим жителям, пожалуйста, оцените, насколько вы ощущаете необходимость в этой помощи, потому что риски получения коронавирусной инфекции в поликлинике намного выше, чем где-либо еще, ведь туда приходят люди не совсем здоровые, ослабленные", - сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко, которого цитирует пресс-служба.

По данным регионального оперативного штаба, на 31 мая в области подтверждено 1 508 случаев заражения коронавирусом, 630 человек выздоровели, умерли 25, в том числе три медика. Остаются под медицинским наблюдением 4 001 человек, в том числе 128 в условиях обсерватора.