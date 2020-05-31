Попова: пока нельзя утверждать, что коронавирусом можно заразиться от домашних животных

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Утверждать, что человек может заразиться коронавирусом от домашнего животного, например кошки, пока нельзя. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале " Россия-24 ".

"Мне известно только, по-моему, о пяти или шести случаях, когда <...> у домашних кошек был выделен коронавирус. Абсолютно нет информации, болели ли при этом кошки, совершенно неизвестно, откуда у этих кошек появился вирус. Это очень малые наблюдения для того, чтобы сделать хоть какой-нибудь вывод", - сказала она.

При этом в первых публикациях китайских ученых на эту тему утверждалось, что заразиться от домашних животных нельзя. "Но предмет тоже для изучения. Будем изучать", - добавила Попова.

Ранее Россельхознадзор официально подтвердил первый в России случай выявления коронавируса у домашней кошки. До этого информация об этом появилась на сайте Всемирной организации здравоохранения животных.

Случаи заражения кошек и других животных выявлялись во многих странах. При этом ученые, изучившие распространение коронавируса у кошек в китайском Ухане, полагают, что коронавирус вряд ли может вызывать эпидемии среди этих питомцев.