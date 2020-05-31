В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

ПЕНЗА, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня. Об этом в воскресенье сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

"Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 14 июня включительно без изменений. В случае получения разрешения Федеральной службы Роспотребнадзора на выход в первый этап смягчения ограничений, режим будет изменен", - сказано в сообщении.

Ранее в регионе был введен обязательный масочный режим в пассажирском транспорте, при посещении организаций, учреждений и общественных мест. По словам Черемушкиной, в список товаров первой необходимости внесены изделия медицинского назначения, что позволит открыться магазинам, реализующим подобные предметы.

В Пензенской области, по данным на 31 мая, зафиксировано 2 332 подтвержденных случая коронавируса, за последние сутки выявлено 87 новых.