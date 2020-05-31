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Пандемия коронавируса нового типа

Попова сообщила о связи коронавирусной инфекции с нарушением свертываемости крови

По словам главы Роспотребнадзора, об этом стало известно совсем недавно
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови, об этом стало известно совсем недавно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

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"Если мы раньше с самого начала предполагали <...>, что это истинная пневмония, то совсем недавно, а для болезни эта очень недавно, это полтора месяца, стало понятно, что это патогенез. Патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее <...>", - сказала она.

Попова добавила, что для того, чтобы понять, какое воздействие может оказать инфекция на организм человека в дальнейшем и после выздоровления, нужно время. Этим, по ее словам, сейчас занимаются ученые и специалисты.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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