Попова сообщила о связи коронавирусной инфекции с нарушением свертываемости крови

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови, об этом стало известно совсем недавно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" .

"Если мы раньше с самого начала предполагали <...>, что это истинная пневмония, то совсем недавно, а для болезни эта очень недавно, это полтора месяца, стало понятно, что это патогенез. Патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее <...>", - сказала она.

Попова добавила, что для того, чтобы понять, какое воздействие может оказать инфекция на организм человека в дальнейшем и после выздоровления, нужно время. Этим, по ее словам, сейчас занимаются ученые и специалисты.