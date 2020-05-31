Арабские Эмираты помогут Чечне и Дагестану в борьбе с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 31 мая. /ТАСС/. Власти ОАЭ направят средства индивидуальный защиты и тесты в Чечню и Дагестан для усиления борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Чечни и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора главы региона Рамзана Кадырова с наследным принцем эмирата Абу-Даби.

"Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайян поинтересовался, как в Чеченской Республике протекает борьба с COVID-19 и нужна ли помощь. На что Рамзан Кадыров ответил, что в Чеченской Республике все стабильно и под контролем, но в соседнем Дагестане ситуация сложная и необходима помощь. В итоге было принято решение направить два самолета - и в Грозный, и в Дагестан - с необходимым медицинским снабжением", - рассказал ТАСС Дудаев.

По его словам, в каждый регион будут направлены наборы, куда входят противочумные комбинезоны, средства индивидуальной защиты и тесты.

В Чеченской Республике отмечено 1 227 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 828 человек выздоровели, 13 умерли. В Дагестане, по данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 955 подтвержденных случаев заражения (плюс 125 человек за сутки), 4 427 человек выздоровели, умерли 235.