Госсекретарь США выразил личные соболезнования семье Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил личные соболезнования семье афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания полицейскими.

"Позвольте мне начать с того, что я лично выражаю соболезнования семье мистера Флойда и всем людям, пострадавшим в результате беспорядков и актов насилия, - подчеркнул госсекретарь США в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в воскресенье. - Это ужасно. Это трагедия".

Помпео подчеркнул, что американская администрация принимает решительные действия, чтобы как можно скорее добиться результатов расследования по этому делу. "Действия полицейских, [проводивших задержание Флойда], омерзительны", - заключил он.

Массовые протесты и беспорядки начались на этой неделе в Миннесоте и ряде других штатов после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. По данным агентства Associated Press, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.