{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Госсекретарь США выразил личные соболезнования семье Джорджа Флойда

Майкл Помпео подчеркнул, что американская администрация принимает решительные действия, чтобы как можно скорее добиться результатов расследования по этому делу

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил личные соболезнования семье афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания полицейскими.

"Позвольте мне начать с того, что я лично выражаю соболезнования семье мистера Флойда и всем людям, пострадавшим в результате беспорядков и актов насилия, - подчеркнул госсекретарь США в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в воскресенье. - Это ужасно. Это трагедия".

Помпео подчеркнул, что американская администрация принимает решительные действия, чтобы как можно скорее добиться результатов расследования по этому делу. "Действия полицейских, [проводивших задержание Флойда], омерзительны", - заключил он.

Массовые протесты и беспорядки начались на этой неделе в Миннесоте и ряде других штатов после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. По данным агентства Associated Press, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Пандемия коронавируса нового типа
Религиозные организации ДУМ РФ с 1 июня начнут снимать ограничения на богослужения
В то же время местным и централизованным религиозным организациям мусульман рекомендовано продолжать соблюдение масочно-перчаточного режима и дезинфекцию помещений
Читать полностью