Второй этап снятия ограничений в Москве: открываются магазины, разрешены прогулки и спорт

С 1 июня горожане, включая лиц в возрасте старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. При этом, для них откроются все парки (за исключением "Зарядья") и зеленые территории мегаполиса. Власти столицы понимают, что рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом.

"В результате этот шаг не привел к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Наоборот, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает снижаться",- написал Собянин на своем интернет-сайте. Он подчеркнул, что после выздоровления из больниц Москвы "выписывается гораздо больше людей, чем вновь поступает на койки".

Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, две недели назад власти уже провели первый этап смягчения ограничений, который позволил вернуться к работе более чем 300 крупным промышленным предприятиям, а также возобновить строительство жилья, детских садов, школ и других объектов. При этом, в мегаполисе были введены обязательные санитарные требования к предприятиям и пассажирам общественного транспорта.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Второй этап снятия ограничений, введенных с конца марта для профилактики распространения коронавирусной инфекции, стартует в Москве 1 июня. Он подразумевает открытие всех непродовольственных магазинов, а также допускает возможность заниматься спортом и гулять на свежем воздухе с определенными оговорками. При этом, режим самоизоляции и необходимость оформления цифровых пропусков для проезда по городу на транспорте сохранены до 14 июня включительно.

"Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. При этом аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока остаются закрытыми",- пояснил ранее Собянин.

Он напомнил, что на протяжении двух месяцев миллионы людей были вынуждены проводить дома все или почти все время. Впрочем, по словам мэра, девять недель самоизоляции хоть и стали тяжелым испытанием, но не прошли даром.

"Тысячи спасенных жизней - родственников, друзей, соседей и коллег по работе - ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома",- уверен градоначальник.

"Прогулочный режим"

Он пояснил, что "прогулочный режим" вводится в столице пока в порядке эксперимента на две недели - с 1 по 14 июня. На прогулку могут выходить все жители кроме тех, кто обязан соблюдать самоизоляцию, проходя амбулаторное лечение коронавирусной инфекции на дому, проживающие с ними лица и те, кто находится на самоизоляции по постановлению санитарного врача. В качестве примера последних Собянин привел граждан, вернувшихся из-за границы.

Никаких отдельных пропусков для прогулок и занятий спортом власти требовать не будут, а вот использование респираторов, масок или других средств защиты органов дыхания - обязательно.

А чтобы не допустить больших скоплений людей, будет установлен определенный график прогулок.

"Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно - но только до 09:00 утра. На обычные прогулки можно выходить с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день",- заметил Собянин. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома публикуется на официальном портале mos.ru, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.

Мэр заверил, что гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах - во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями. В первую очередь, власти рекомендуют ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания. Кроме того, в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. "Если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ",- пояснил он.

Таким образом, продолжил мэр, собираясь на прогулку, каждый москвич может заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. "Информация будет публиковаться на интернет-портале "Яндекс",- сказал Собянин.

Дистанция и инвентарь

Собянин также пояснил, что, находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, в городе сохранится запрет на использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, а также любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям.

"Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем",- заметил мэр. А вот велосипеды, самокаты, включая электрические, а также ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы или любой другой персональный спортивный инвентарь брать с собой можно.

Контроль и документы

Контролировать соблюдение правил прогулки будут выборочно сотрудники полиции и административно-технической инспекции. Во избежание недоразумений мэр попросил горожан иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу. Среди таковых подойдут паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и другие. При этом, как пояснил Собянин, брать с собой на прогулку оригиналы таких документов необязательно, вполне достаточно будет копий или скриншотов в памяти смартфона.

Мэр признался, что новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными и сам он от них "не в восторге". Однако, утверждая эти правила, власти хотели решить три задачи одновременно. В первую очередь, по его словам, это даст возможность москвичам не просто "выбегать на полчасика" из дома, а совершать полноценные длительные прогулки. "Во-вторых, хотелось обойтись без введения еще одной разновидности цифровых пропусков. И, в-третьих, нужно избежать скопления большого количества людей, а значит - и риска новых заражений коронавирусом",- пояснил Собянин.

Он заметил, что совместить решение всех вышеперечисленных задач очень сложно.

"Давайте посмотрим, как будет работать эксперимент с прогулками, и через две недели примем решение о его продолжении, модификации или даже об отмене ограничений на прогулки", - заключил градоначальник.

В свою очередь, начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков в беседе с ТАСС напомнил, что масочно-перчаточный режим, который становится обязательным к соблюдению на улицах Москвы с 1 июня, не приведет к появлению новых штрафов. Однако, по его словам, это не означает, что перестанет действовать ранее установленная административная ответственность за нарушение режима самоизоляции. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима на столичном транспорте будет равен 5 тыс. рублей, на улицах и в помещениях - 4 тыс. рублей.

Магазины, ярмарки, быт

Собянин проинформировал, что с 1 июня вновь откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов. В автосалонах и магазинах, по его словам, должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал при этом должны использовать маски и перчатки.

Также в первый день лета разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности здесь власти устанавливают аналогичные тем, что должны действовать в магазинах. Отдельно мэр заметил, что с 5 июня откроются ярмарки выходного дня.

Сотрудникам вновь открывающихся магазинов работодатели должны оформить цифровые рабочие пропуска, а покупателям для поездок в такие магазины нужно оформлять цифровые пропуска категории "по иным целям", которые выдаются на один день два раза в неделю.

Первый замруководителя аппарата мэра, глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк в беседе с ТАСС ранее отмечал, что всего с 1 июня откроется более 56 тыс. предприятий, в которых работают около 300 тыс. сотрудников. Из них 47 тыс. предприятий розничной торговли непродовольственными товарами, в которых работают 263 тыс. сотрудников. Еще возобновят работу 9 тыс. предприятий бытового обслуживания, где трудится 37 тыс. сотрудников. В ярмарках выходного дня, по его словам, участвуют около 4 тыс. продавцов.

Вместе с тем, по-прежнему остаются закрытыми пункты общественного питания, детские игровые комнаты и спортивные залы в торговых центрах.

Велопрокат

Заработает в полном объеме с понедельника и велопрокат, услугами которого смогут пользоваться все желающие. Правда, единственным условием здесь станет или обязательное использование перчаток, или дезинфекция руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым велосипедист прикасался руками.

Ранее, с 10 апреля, пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. По данным мэра, за 45 дней работы проката они совершили 260 тыс. поездок, доставляя москвичам продукты и другие товары первой необходимости.

Архитекторы и спортсмены

Мэр проинформировал, что с 1 июня в свои офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли. Однако те работники, которые могут эффективно работать на "удаленке", должны, по словам мэра, сохранить этот формат.

"И, наконец, еще одно открытие произойдет в сфере большого спорта", - продолжил Собянин. Он рассказал, что исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации. Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, власти с 1 июня открывают стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. На первом этапе тренировки будут проходить без зрителей и гостей, в них могут принять участие только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал.

Устойчивый - не значит необратимый

Градоначальник пояснил, что второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. "Но "устойчивый" - не значит "необратимый". Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез. Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и - как бы ни хотелось - не форсировать события", - сказал Собянин.

По его мнению, в мегаполисе пока еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы "на удаленке" и звать в Москву гостей. Мэр подчеркнул, что переоформлять цифровые пропуска для передвижения по городу на транспорте не нужно - срок их действия пролонгируется автоматически.

"Но очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали. И как только позволит ситуация за ним последуют следующие шаги", - заключил Собянин.