В Петербурге начинается поэтапное смягчение режима эпидемиологических ограничений

Обязательное соблюдение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет с первого июня будет носить рекомендательный характер, также, как и обязательное использование масок и перчаток на улицах. Ношение средств индивидуальной защиты останется обязательным в общественных местах, магазинах и транспорте общего пользования. Режим обязательного ношения маски и перчаток ввели 12 мая.

Разрешено как одиночное, так и семейное посещение кладбищ при обязательном использовании перчаток и масок. Однако сохраняется запрет на проведение ритуальных церемоний прощания с умершими при подозрении или установленном заражении коронавирусом. Также запрещено прощание со всеми умершими на территории учреждений здравоохранения, предназначенных или перепрофилированных для лечения вирусных инфекций, вне зависимости от диагноза. Ограничение обусловлено высокой контагиозностью вируса, которая может привести к инфицированию родственников и сотрудников ритуальных служб.

В государственных детских садах увеличат количество дежурных групп для детей, чьи родители работают в организациях, на которые не распространяются установленные запреты и ограничения. Наполняемость таких групп не превышает 12 воспитанников. До 14 июня продолжается электронное дистанционное обучение в учреждениях среднего профессионального, дополнительного образования, а также по программам профессионального обучения. Воспитанники детских садов, школьники и студенты среднего профессионального образования, обеспечиваемые питанием за счет средств городского бюджета, начнут получать продуктовые наборы.

Восстановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров и мужчин, достигших возраста 60 лет, а также для женщин старше 55 лет. Но для этих категорий пассажиров приостанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных автобусах и электричках в направлении к Санкт-Петербургу, за исключением участков в административных границах города. Для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из наиболее пострадавших сфер предоставлена возможность получения отсрочки по оплате услуг теплоснабжения до 30 сентября при условии, что компании заключили договоры теплоснабжения напрямую с теплоснабжающей организацией.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно отмечал необходимость соблюдения режима самоизоляции и рекомендовал компаниям города, по возможности, сохранить для своих сотрудников опцию удаленной работы. По экспертным оценкам, на удаленную работу в Санкт-Петербурге перешли 367 тыс. человек. Ограничения и запрет в связи с пандемией затронули деятельность 68 390 организаций, где работало 680 тыс. человек. После снятия режима нерабочих дней экономическую активность сохранили около 180 тыс. организаций - это 70% от общего числа.

Следующим этапом смягчат ограничения в торговле

Вторым этапом смягчения введенного из-за коронавируса ограничительного режима в Санкт-Петербурге могут стать послабления для работы торговых объектов, а также разрешение на занятия спортом на улице, сообщал 29 мая вице-губернатор города Евгений Елин. По предварительным оценкам властей, открытие парков может состояться с вводом третьего смягчающего этапа.

Сохранившиеся ограничения в Петербурге

В том числе, в городе сохраняются временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать спортивные и детские площадки.

Ограничения коснутся парада Победы, который состоится в Санкт-Петербурге 24 июня. Как сообщал губернатор города Александр Беглов, трибуны на мероприятии будут заполнены не полностью с целью защиты здоровья населения, в первую очередь, ветеранов.

Также власти Петербурга продлили действующий с 30 марта запрет на посещение для граждан городских лесов и парков до 14 июня 2020 года, исключение составляют работающие там специалисты. Запрещается въезд на автомобилях в парки, лесопарковые зоны и городские леса, за исключением транспортных средств, необходимых для ведения лесохозяйственной деятельности, предупреждения и ликвидации пожаров.

По последним данным, в Петербурге выздоровели 5 680 человек из 15 949, 307 из них выздоровели за последние сутки. За сутки выявили 369 новых случаев заражения, умерли 13 человек. Всего умерли 204 человека.