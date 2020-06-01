Кузнецова отметила отсутствие жалоб на ухудшение отношений в семье во время самоизоляции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с момента введения ограничительных мер не получал жалоб на ухудшение отношений в семье, связанных с самоизоляцией. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС.

"К нам в аппарат [за время пандемии] жалоб на ухудшение отношений в семье, связанных с самоизоляцией, не поступало", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что в этой части остались вопросы прежнего характера, и их корни и причины лежат далеко за пределами карантинного времени.

"Это разводы, когда решается вопрос, с кем останется ребенок, и так далее. И здесь нужно бороться с первопричинами этих ситуаций, и списывать все на карантин я бы не стала, это слишком просто и неправильно", - считает Кузнецова.