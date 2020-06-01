В Киргизии с 1 июня возобновляются внутренний туризм и тренировки спортсменов

БИШКЕК, 1 июня. /ТАСС/. Граждане Киргизии с 1 июня смогут посещать туристические объекты, спортивные команды начнут тренировки, а также возобновится деятельность по производству и реализации товаров народного потребления и продовольствия. Об этом сообщили в республиканском штабе.

"С 1 июня будет разрешена деятельность всех субъектов туристической сферы: пансионаты, оздоровительные комплексы, природные парки, пляжи и т.д.", - говорится в сообщении. В штабе добавили, что туристы смогут беспрепятственно посещать Иссык-Кульскую область, но при въезде всем будут в обязательном порядке измерять температуру. Для туристических объектов разработают санитарные правила, которые будут регулировать расстановку столов в местах питания, расстояние между шезлонгами.

Также с 1 июня возобновятся все виды деятельности по производству и реализации товаров народного потребления и продовольственных товаров и все виды бытового обслуживания населения. Смогут открыться аудиторские и консалтинговые компании и рекламные агентства.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Киргизии, с 1 июня начнутся учебно-тренировочные занятия сборных команд республики. Перед началом тренировок спортсмены должны будут пройти медицинское обследование. На входе в спортивные комплексы всем будут измерять температуру, а сами тренировки должны проходить с соблюдением санитарных норм.

Остается в силе запрет на проведение культурных, спортивных, научных, семейных и памятных массовых мероприятий, на деятельность ночных клубов, караоке, кальянных, кинотеатров. Останутся закрытыми расположенные в торговых центрах детские игровые площадки и точки общепита (фуд-корты). Также пока не планируется возобновлять междугородные и межобластные пассажирские перевозки на автобусах и микроавтобусах.

Поэтапное снятие карантинных ограничений

В столице Кригизии и ряде областных центров и районов 25 марта был введен режим чрезвычайного положения, который действовал до 11 мая. В стране продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В Бишкеке, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в двух районах Джалал-Абадской и Нарынской областей объявлен карантин, который подразумевает наличие в населенных пунктах санитарно-карантинных постов.

С начала мая в стране начали постепенно ослаблять ограничения. С 1 мая разрешили работать строительным компаниям, промышленным предприятиям и станциям технического обслуживания. С 11 мая - ломбардам, пунктам обмена валюты, страховым компаниям, агентствам недвижимости, микрофинансовым организациям и адвокатским конторам.

С 21 мая в стране начался третий этап смягчения ограничений. Открылись ЗАГСы, центры обслуживания населения, предприятия сферы бытового обслуживания и торгово-развлекательные центры, за исключением расположенных на их территории детских площадок и фуд-кортов. С 25 мая заработал общественный транспорт, открылись библиотеки и предприятия общепита, в том числе летние кафе и рестораны, число посадочных мест в которых менее 50. При этом необходимо строго соблюдать дистанцию между посетителями и столами в 1,5 - 2 метра. Власти отмечают, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ограничительные меры могут быть вновь ужесточены.

Планируется, что с 5 июня начнут работать детские сады, а с 8 июня возобновится регулярное авиасообщение между Бишкеком и вторым по величине городом страны Ошем.

Первый случай заражения коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта. По последним данным, в Киргизии зарегистрировано 1 748 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки было выявлено 26 заболевших. В стационарах находятся 562 пациента с коронавирусом, пятеро из них в тяжелом состоянии. В общей сложности с начала пандемии в республике умерли 16 пациентов, 1 170 человек выздоровели, 57 из них за минувшие сутки.