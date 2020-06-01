В Португалии начинается последний этап смягчения введенных из-за пандемии ограничений

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Последний этап смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, вступает в силу в понедельник почти на всей территории Португалии. План властей республики включал три фазы, каждая из которых рассчитана минимум на две недели, и предусматривал постепенное возобновление экономической деятельности в разных секторах.

До 2 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения. Согласно решению правительства, с понедельника стартует третий этап смягчения ограничений. Исключение сделано лишь для Лиссабона и столичного региона, где в последние дни было выявлено большее число зараженных, чем в других частях страны. Столице республики придется подождать минимум до 4 июня, чтобы иметь возможность открыть торговые центры, ярмарки, магазины площадью более 400 кв. м.

На последнем этапе также разрешены встречи в группах до 20 человек, кафе и рестораны в полной мере могут возобновить деятельность при соблюдении дистанции между столиками. Могут также открыться спортзалы, кинотеатры и театры, однако с численным ограничением на одновременное посещение. С 6 июня в Португалии будут открыты пляжи, однако их вместимость будет сокращена. Ранее правительство страны продлило закрытие границ с Испанией и запрет на высадку с круизных лайнеров в своих портах до 15 июня.

Первый этап смягчения ограничений начался в стране 4 мая. Было разрешено открыться парикмахерским, библиотекам, книжным лавкам и небольшим торговым точкам площадью не более 200 кв. м. Людям также разрешили поодиночке заниматься спортом на улице, а в общественном транспорте и в магазинах обязали носить защитные маски.

18 мая страна перешла на второй этап смягчения ограничений: кафе и ресторанам разрешили открыться для посетителей, однако они могли быть заполнены не более чем на 50%. Также было позволено возобновить деятельность магазинам площадью до 400 кв. м, ученики 16 и 17 лет вернулись в школы.