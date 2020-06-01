В Уругвае объявят национальный траур из-за убийства трех военных

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июня. /ТАСС/. Неизвестные убили трех служащих ВМС Уругвая и украли их оружие. Как сообщил в воскресенье президент страны Луис Лакалье Поу, из-за гибели военных будет объявлен национальный траур.

"Мы выражаем наши соболезнования и глубокое уважение родственникам трех убитых военных, служивших родине, - написал он в Twitter. - Мы объявим национальный траур".

Тела убитых морпехов обнаружили служащие их части, которые пришли сменить их на посту на горе Монтевидео, расположенной вблизи столицы страны. Военные, которым было от 22 до 35 лет, были убиты выстрелом в голову. Правоохранительные органы Уругвая ведут расследования случившегося. "На данный момент мы не исключаем ни одной версии", - приводит газета El Observador слова прокурора Мирты Моралес.