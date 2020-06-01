Путин отметил вклад Российского детского фонда в развитие талантов детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вопросы воспитания детей и укрепления семейных ценностей входят в число ключевых общенациональных приоритетов в РФ, и Российский детский фонд ведет важную работу для поддержки детей, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

"В России вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей - в числе ключевых общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью", - говорится в послании главы государства.

Путин отметил большой вклад благотворительной организации "Российский детский фонд" в развитие талантов детей, его "социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты", направленные на их поддержку.

Президент с сожалением констатировал, что в условиях пандемии коронавируса "традиционные торжества, которые на протяжении многих лет проходили в Москве, не состоятся". При этом Путин выразил уверенность, что, "как только станет возможным, участники праздничных мероприятий, организованных Российским детским фондом, обязательно встретятся" в Москве.

Российский детский фонд - одна из первых благотворительных организаций в СССР и современной России. Является некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на защиту прав ребенка, поддержку социально незащищенных детей, помощь пострадавшим в результате войн, стихийных бедствий, эпидемий и др. Датой основания организации считается 14 октября 1987 года, когда по инициативе писателя Альберта Лиханова был учрежден Советский детский фонд имени В. И. Ленина, а после распада СССР в сентябре 1991 года был образован Российский детский фонд. Лиханов и в настоящее время является его председателем.