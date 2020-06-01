Экс-глава Нижнего Новгорода Солонченко заявила о невиновности по делу о взятке

ТАСС, 1 июня. Экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, заочно арестованная по уголовному делу о получении взятки в размере 79,5 млн рублей, заявила о своей невиновности и намерении доказать это в суде. Об этом Солонченко написала в своем аккаунте в Facebook.

"Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся и буду отстаивать свою невиновность - и в суде первой инстанции, и в любых других судах в любой точке мира", - написала Солонченко.

Солонченко обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, с 2013-го по 2018 год она получила в виде взятки более 79,5 млн рублей. 28 мая экс-главу Нижнего Новгорода, которая проживает в Англии, объявили в международный розыск. Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал ее.

Должность главы города Елизавета Солонченко занимала с июня по декабрь 2017 года, после чего ушла в отставку.