Муфтия Саратовской области госпитализировали с коронавирусом

"Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов по причине повышенной температуры и ряда других характерных симптомов обратился за врачебной помощью. Муфтий прошел тест на COVID-19, который, к сожалению, оказался положительным. В настоящее время Мукаддас-хазрат Бибарсов проходит лечение в одной из больниц города Саратова.", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте управления.

САРАТОВ, 1 июня. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у муфтия Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсова, сообщило в понедельник духовное региональное управление мусульман.

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Уточняется, что его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Имамы нашего региона продолжают свою работу в рамках своей компетенции", - отмечается в сообщении.

По оперативным данным штаба при правительстве области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе за последние сутки зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования. Общее количество заболевших COVID-19 составляет 3 174. Выздоровели с начала эпидемии 1 206 человек.