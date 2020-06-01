Благоустройство четырех парков планируют в Хасавюртовском районе Дагестана в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Более 19 млн рублей планируют направить на благоустройство четырех парков в Хасавюртовском районе Дагестана в 2020 году по проекту "Мой Дагестан - комфортная городская среда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе района.

"В рамках программы "Комфортная городская среда" в Хасавюртовском районе в этому году будут благоустроены четыре объекта. Общая сумма средств на реализацию программы составит более 19 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Так, в рамках программы планируется благоустройство парков в селениях Муцалаул, Солнечное, Кокрек и Темираул. Работы по благоустройству парка в селении Солнечное уже завершены, идет сверка объемов для предоставления объекта на полную оплату.

В 2019 году в рамках программы "Комфортная городская среда" было освоено более 27 млн рублей. Были обустроены дворовые территории спортплощадок и парков в поселениях Новосельское, Ботаюрт, Куруш и Аксай.

В Дагестане в прошлом году началась реализация республиканских приоритетных проектов развития "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда", призванных сделать жизнь людей качественно лучше. Эти проекты исходят из ключевых задач в послании главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию республики в 2019 году.