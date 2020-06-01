Коэффициент распространения коронавируса в РФ и Москве вырос до трехнедельного максимума

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в понедельник продолжил расти и достиг 1,04, прибавив за сутки 0,03. Это максимальное значение с 13 мая. В Москве этот показатель впервые за последние три недели поднялся до единицы, увеличившись за сутки на 0,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших, число субъектов РФ, где коэффициент держится ниже единицы, сократилось до пяти. Это Подмосковье (0,93), Санкт- Петербург (0,97), Ростовская область (0,91), Калужская область (0,88) и Красноярский край (0,92).

Средний по России коэффициент распространения коронавируса растет из-за прироста суточного числа новых случаев заболевания в последние дни. С 28 мая количество заболевших ежедневно росло, 31 мая и 1 июня стало вновь превышать 9 тыс. случаев в сутки.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.