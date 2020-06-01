Полиция проверит информацию о вечеринке в баре в Краснодаре в период режима самоизоляции

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре проводят проверку после появления в социальных сетях сообщений о вечеринке, которая произошла в одном из баров в центре Краснодара. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее в социальных сетях жителей города появились записи, на которых была запечатлена вечеринка с большим количеством людей на летней террасе одного из баров города. На многочисленных фото и видео видно, что на летней веранде установлены столы, посетителям выдают пледы, играет диджей.

"На основании выявленной в сети интернет информации и видеозаписи, предположительно с мероприятия в одном из городских кафе, сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказал Коноваленко.

Кроме того, глава города Евгений Первышов на заседании городского оперативного штаба поставил задачу разобраться с данной ситуацией. "Я прошу разобраться в этой ситуации, выложена в сети эта информация. Какой-то фальстарт ребята допустили, устроили вечеринку, сами себя еще пропиарили, необходимо подключить все службы, разобраться, вопиющий случай. <…> Необходимо принять достаточно жесткие меры в этой части", - добавил Первышов, отметив, что все рестораторы и владельцы заведений относятся сознательно к ограничениям и работают только в формате выносной торговли.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, кафе и рестораны могут работать только в формате "с собой" или доставки.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случая заражения, выздоровели 175 877 человека, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.