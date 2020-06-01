Опрос: более половины российских детей старше 6 лет сталкивались с киберугрозами

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Каждый пятый ребенок старше 6 лет проводит в интернете 4-5 часов в день, при этом более половины сталкивались с киберугрозами. Об этом свидетельствуют данные исследования "Дети. Mail.ru", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Современные дети знакомятся с интернетом очень рано. Уже в начальной школе лет ребенок знает, как заходить в браузер, пользоваться соцсетями, покупать приложения, звонить по видеосвязи. Согласно данным опроса родителей детей старше 6 лет на проекте "Дети Mail.ru", 22% детей проводят в онлайне 4-5 часов ежедневно", - говорится в результатах опроса.

При этом только 17% родителей рассказывают детям о правилах безопасного поведения в интернете. "Опрос родителей также показал, что 51% детей старше 6 лет сталкивался киберугрозами: с оскорблениями и преследованиями со стороны других пользователей (12%), с материалами, демонстрирующими сцены насилия (25%), со взломом аккаунта или кражей денег с банковской карты (9%), или общением с незнакомцами, преследующими корыстные цели (5%)", - говорится в тексте. Опрос проводился 26-29 мая среди более чем 15 тыс. пользователей проекта "Дети. Mail.ru"

Чтобы помочь родителям разобраться с существующими интернет-угрозами и научить их правильно рассказывать о них детям, "Почта Mail.ru" и "Дети Mail.ru" создали проект "Защитите детей в интернете". Эксперты Mail.ru и детские психологи подробно разобрали шесть основных киберугроз, с которыми дети сталкиваются в сети: кибербуллинг, кибергрумминг, секстинг, интернет-зависимость, опасный контент и интернет-мошенничество. Каждой из них посвящен образовательный кейс, в котором рассказывается об угрозе: как ее предупредить, распознать и что делать, если опасная ситуация все-таки произошла.

"Проект предназначен для родителей и детей от 6 лет, когда ребенок идет в начальную школу. В это время школьники заводят страницу в социальной сети, начинают активно пользоваться интернетом, и к сожалению, становятся более уязвимыми для киберугроз. Наша задача - привлечь внимание родителей, рассказать, как правильно подготовить ребенка к жизни в сети, обсуждать с ними уже произошедшие трудности, и что делать, чтобы этого не повторилось вновь", - прокомментировала Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group.