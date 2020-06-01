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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в интернате под Волгоградом выросло до 187

По данным Роспотребнадзора, инфекцию мог занести в интернат один из сотрудников

ВОЛГОГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Урюпинском психоневрологическом интернате под Волгоградом увеличилось за минувшие сутки со 165 до 187 человек, сообщил в понедельник журналистам заместитель главы комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

"В Урюпинске в интернате прибавилось положительных анализов, это 187 человек на сегодня. У нас 63 получателя услуг уже вывезены в инфекционные стационары Волгограда", - сказал Алимов. 

Заместитель начальника управления Роспотребнадзора по региону Ирина Климина сообщила журналистам, что расследование в интернате еще не завершено, "предварительно, в интернат занес инфекцию один из сотрудников".

В связи с массовым заражением пациентов и сотрудников интерната районная прокуратура проводит проверку, уточнили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

Вспышка в Урюпинском психоневрологическом интернате была зарегистрирована 27 мая, на тот момент там было 30 заразившихся. По данным комитета здравоохранения, общее количество пациентов в интернате - 350 человек и 60 сотрудников. В настоящий момент в интернате остаются 283 пациента.

По данным оперативного штаба, на 1 июня в Волгоградской области зарегистрировано 3 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 1 031 человек, умерли 20 человек. За последние сутки выявлено 189 новых случаев инфицирования, что является самым большим суточным приростом в регионе с начала пандемии.

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РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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