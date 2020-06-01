Власти Коми могут отменить первый этап снятия ограничений по коронавирусу

СЫКТЫВКАР, 1 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми могут отменить первый этап снятия ограничений по коронавирусу из-за роста заболеваемости и большого количества госпитализированных. Об этом сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Уйба.

С 29 мая в Коми открылись предприятия сферы услуг - парикмахерские, салоны красоты, мастерские по ремонту одежды, обуви, прачечные, химчистки, небольшие предприятия по торговле непродовольственными товарами с отдельными входами и площадью не более 400 кв. м. Власти приступили к первому этапу снятия ограничений с разрешения Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции составлял 0,85.

"Нарастает количество госпитализированных, а с учетом длительности пребывания в больнице и меньшего количества выздоровевших, мы уже сегодня имеем основания к отмене первого этапа [снятия ограничений по коронавирусу]. Так как показатель заполняемости коек уже выходит за рамки", - написал Уйба на своей странице во "ВКонтакте".