Власти Коми могут отменить первый этап снятия ограничений по коронавирусу

СЫКТЫВКАР, 1 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми могут отменить первый этап снятия ограничений по коронавирусу из-за роста заболеваемости и большого количества госпитализированных. Об этом сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Уйба.
С 29 мая в Коми открылись предприятия сферы услуг - парикмахерские, салоны красоты, мастерские по ремонту одежды, обуви, прачечные, химчистки, небольшие предприятия по торговле непродовольственными товарами с отдельными входами и площадью не более 400 кв. м. Власти приступили к первому этапу снятия ограничений с разрешения Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции составлял 0,85.
"Нарастает количество госпитализированных, а с учетом длительности пребывания в больнице и меньшего количества выздоровевших, мы уже сегодня имеем основания к отмене первого этапа [снятия ограничений по коронавирусу]. Так как показатель заполняемости коек уже выходит за рамки", - написал Уйба на своей странице во "ВКонтакте".
По данным руководителя региона, последние несколько дней наблюдается рост показателей заболеваемости, а количество занятых коек в специализированных больницах превысило 50%. Одновременно с этим на улице лишь немногие носят медицинские маски. У жителей появилось ошибочное убеждение, что опасность инфекции миновала, но это не так, отметил он.
"Некоторые субъекты РФ уже имели негативный опыт. Они ввели первый этап [снятия ограничений], а затем были вынуждены его закрыть из-за несоблюдения противоэпидемических мер - это ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции в общественном транспорте и в местах общественного пользования. Думаю, что вы услышите мои опасения и поймете, что от нас с вами зависит: двигаемся мы ко второму этапу, либо останавливаемся и откатываемся назад", - обратился Уйба к жителям республики.