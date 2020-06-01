Системе здравоохранения Ленинградской области дополнительно выделили 3,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Комитету по здравоохранению Ленинградской области выделено 3,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Комитету по здравоохранению Ленинградской области из федерального и областного бюджетов выделено 3,4 млрд рублей. Из них более 819 млн рублей направлены на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Еще 802,9 млн рублей пойдут на оснащение медицинских организаций", - говорится в сообщении.
На социальные выплаты в регионе предусмотрено дополнительно около 540 млн рублей. Средства предоставят семьям с детьми-инвалидами, получающими социальные услуги, малообеспеченным и многодетным семьям, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, получающим федеральную социальную доплату, а также тем, кто лишился работы из-за пандемии.
За счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации, социальным работникам области, оказывающим услуги тем, у кого выявлена коронавирусная инфекция, направлено дополнительно 58,7 млн рублей. Также более 29 млн рублей выделено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, сфер экономики, пострадавших от пандемии.
Как сообщал 28 мая заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, местные власти планируют разработать план восстановления экономики до 20 июня.