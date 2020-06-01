Системе здравоохранения Ленинградской области дополнительно выделили 3,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Комитету по здравоохранению Ленинградской области выделено 3,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Комитету по здравоохранению Ленинградской области из федерального и областного бюджетов выделено 3,4 млрд рублей. Из них более 819 млн рублей направлены на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Еще 802,9 млн рублей пойдут на оснащение медицинских организаций", - говорится в сообщении.