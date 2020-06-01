Организаторы исключили проведение финала "Лидеров России" в онлайн-формате

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Суперфинал конкурса "Лидеры России" не будет проходить в онлайн-формате, его проведут очно, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Были, конечно, обсуждения, чтобы провести суперфинал "Лидеров России" дистанционно, но мы от этого отказались и так делать точно не хотим. Ждем благоприятной ситуации", - сказал он.

Комиссаров добавил, что помимо суперфинала "Лидеров России" из-за ситуации с коронавирусом пришлось перенести несколько запланированных очных мероприятий, например, "несколько полуфиналов и финалы конкурсов "Учитель будущего" и "Мастера гостеприимства", а также сам форум "Россия - страна возможностей", который должен был пройти в апреле. "Как только она [эпидемиологическая ситуация] позволит, проведем все эти мероприятия в очном формате", - добавил гендиректор АНО.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 гг., второй проходил в 2018-2019 гг. и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Особенностью конкурса этого года является проведение испытаний по трем специализациям - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".