Capital Group получила градостроительный план на проект реновации Бадаевского завода

МОСКВА,1 июня. /ТАСС/. Девелоперская компания Capital Group получила градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) на проект редевелопмента Бадаевского завода в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе девелопера.

Компания Capital Group разработала масштабный проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода в Москве. Концепция проекта предполагает создание высотного жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода. Реставрация коснется трех корпусов завода.

"ГПЗУ выдан в установленном законом порядке в соответствии с утвержденной градостроительной документацией. Озвученные инвестором планы по реализации проекта сохраняются. Финальные ТЭПы будут утверждаться в рамках разработанной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Москомархитектуры данную информацию ТАСС также подтвердили.

О проекте

Проект реконструкции разработан бюро Herzog & De Meuron и предполагает возведение жилых зданий на сваях, а также сохранение исторического облика завода одновременно с созданием вокруг общественных пространств и с развитием транспортной системы в районе. Первый и третий корпуса, которые имеют статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы. Частично утраченный второй корпус, не имеющий статуса памятника, будет восстановлен по историческим чертежам.

Ранее на экспертном обсуждении проекта в Москомархитектуре партнер бюро Herzog & De Meuron Ольга Большанина заявила, что более 40 тыс. кв. м здания Бадаевского пивоваренного завода в Москве планируется отреставрировать в процессе развития его территории. При реставрации первого строения будут сохранены все исторические колонны и своды, а внутреннее пространство будет приспособлено под ресторанный дворик и фермерский рынок. Кроме того, по архивным материалам из металлоконструкций восстановят сгоревшую ранее крышу этого здания. Сообщалось, что проект реставрации обойдется девелоперской компании в 4,7 млрд рублей и коснется трех корпусов завода.

Проект вызвал споры и требования со стороны жителей Москвы и оппозиции пересмотреть проект или вовсе не реновировать завод. На этом фоне прошло несколько обсуждений общественности и профессионального сообщества, в том числе в Мосгордуме и Москомархитектуре, и потребовалось проведение публичных слушаний.