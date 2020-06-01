Путин поздравил омбудсмена по правам детей Кузнецову с рождением седьмого ребенка

НОВО-ОГАРЕВО, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка. Свои самые теплые пожелание детскому омбудсмену и всем многодетным семьям глава государства передал во время видеоконференции с Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье - сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья", - сказал Путин.

Глава государства спросил у Кузнецовой, когда именно у нее родился седьмой ребенок. "Это произошло буквально на днях, 28 мая", - ответила она.

"Как вам удается сохранять такую форму? Ведь 28 мая - это совсем недавно", - с удивлением отметил Путин.

"Меня поддерживают, и дети дают силы", - призналась Кузнецова.

Меры поддержки

Путин отметил, что эпидемия коронавируса и последовавшие вынужденные ограничения отразились на российской экономике, на работе предприятий и благополучии граждан. "Это неизбежно было. Но, реализуя наши меры, меры поддержки, мы приняли принципиальное решение. Оно заключалось в том, что прежде всего мы решили помогать напрямую людям и поддержать семьи с детьми", - заострил внимание российский лидер.

Он напомнил, что были введены дополнительные выплаты на детей, скорректированы условия назначения пособий и оформления документов, запущены новые, удобные для граждан сервисы. Путин обратился к участникам встречи с просьбой рассказать, какая конкретная помощь была получена каждой семьей, участвующей во встрече.