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Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

Губернатор города при этом отметил тенденцию к замедлению роста числа заразившихся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге остается сложной, но наметилась тенденция к замедлению роста числа заразившихся, сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая на заседании городского правительства в понедельник.

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"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться сложной. У нас количество заболевших превышает количество выздоровевших. <…> За выходные дни было большое количество госпитализированных, поэтому надо работать в тех условиях, в сложной обстановке, которая на сегодняшний день имеется, но все-таки хотел бы отметить, что она имеет тенденцию к определенному замедлению", - сказал он.

По данным на 1 июня, всего в Санкт-Петербурге выявили 16 313 случаев заражения, 364 из них - за последние сутки. Выздоровели 5 748 пациентов, это 35% от общего числа заразившихся. Всего умерли 213 человек, за последние сутки - девять.

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