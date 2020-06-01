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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин пожелал Пашиняну, заразившемуся коронавирусом, скорейшего выздоровления

Премьер-министр РФ отметил, что в этой ситуации важно строго соблюдать предписания врачей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в послании премьеру Армении Николу Пашиняну пожелал ему скорейшего излечения от коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе российского кабмина.

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"Искренне желаю скорейшего выздоровления вам и вашей семье, - отметил Мишустин. - На собственном опыте знаю, насколько важно в этой ситуации строго соблюдать предписания врачей".

Российский премьер отметил, что с обеспокоенностью узнал о болезни своего армянского коллеги и его семьи. "Убежден, что вы успешно справитесь с коронавирусом и в ближайшее время вернетесь к активной государственной деятельности, - подчеркнул глава кабмина. - Буду рад продолжить наше конструктивное взаимодействие как по двусторонней повестке дня, так и в рамках межгосударственных объединений с участием России и Армении". Он попросил передать пожелания доброго здоровья близким Пашиняна и всем гражданам Армении, борющимся с коронавирусной инфекцией.

"Хотел бы еще раз отметить необходимость расширения практического сотрудничества России и Армении в борьбе с коронавирусной инфекцией и эффективной реализации решений, принятых в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Незав

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичПандемия коронавируса нового типа
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