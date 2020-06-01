В WWF назвали высокой вероятность попадания топлива в озеро Пясино после разлива на ТЭЦ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Разлив топлива в результате аварии на территории ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению экоактивистов, уже достиг озера Пясино, расположенного примерно в 20 км от Норильска. Последствиями данной аварии могут стать гибель рыб, загрязнение оперения птиц и отравление животных, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива, из них, по данным Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, собственник станции), около 100 тонн уже собрано. В Норильске Таймырском Долгано-Ненецком районе введен режим ЧС межмуниципального уровня.

"От протекшего резервуара до реки Амбарная около 12 км, и к утру 31 мая топливо уже попало в реку. Оттуда до Пясино примерно 20 км, так что мы предполагаем, что сегодня, 1 июня, загрязнение уже достигло озера", - приводятся в сообщении слова руководителя программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексея Книжникова.

По его мнению, разлив дизтоплива в Норильске требует федерального вмешательства. "Дизельное топливо токсичнее нефти, и на данный момент ситуация приняла такой масштаб, при котором без мощной группировки сил и средств федерального уровня нельзя ожидать эффективной очистки", - отмечает он.

Долгоиграющие последствия

По мнению координатора арктических проектов WWF России Сергея Верховца последствия данной аварии будут наблюдаться не один год. "Случившаяся 29 мая авария на НТЭК привела к тяжелым, катастрофическим последствиям, которые будут иметь отклик еще не один год. Последствия таких аварий, особенно на Севере, отражаются еще долгое время. Это и гибель рыб, и загрязнение оперения птиц, и отравление зверей", - отмечает он.

По его словам, чтобы минимизировать последствия аварии, необходимо срочно предотвратить дальнейшее распространение ядовитого пятна по водным артериям Севера.