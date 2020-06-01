В Вологодской области со 2 июня снимут некоторые ограничения

ВОЛОГДА, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области приступит к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией, со 2 июня. Со вторника в регионе будут возобновлены межмуниципальные автоперевозки, работа Вологодского авиапредприятия, заработает сфера услуг, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Поручаю подготовить проект постановления правительства Вологодской области о снятии ограничений со 2 июня: разрешить работу торговых организаций площадью до 400 кв. м и наличием отдельного входа с улицы. Разрешить работу магазинов с площадью свыше 400 кв. м - по продаже стройматериалов, мебели и техники. Открыть парикмахерские и салоны красоты, разрешить занятия физкультурой и спортом, а также прогулки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. Предлагаю также возобновить межмуниципальные автоперевозки и работу Вологодского авиапредприятия, перелеты в Москву и Санкт-Петербург", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

По его данным, на 1 июня в области зафиксировано 952 случая заражения коронавирусной инфекцией, прирост за сутки - 23 случая, 357 человек выздоровели, семь умерли. Коэффициент распространения инфекции третьи сутки менее единицы и составляет на 1 июня 0,6.

Очаги в лечебных учреждениях и вахтовых поселках удалось локализовать, а некоторые - полностью погасить, отметил руководитель региона. "Уровень заболеваемости в 3,5 раза ниже среднероссийского в расчете на 100 тыс. населения. По объемам тестирования мы в числе лучших регионов: проведено более 152 тыс. тестов, обследовано более 30 тыс. человек, норматив тестирования превышаем более чем в четыре раза. У нас высокий показатель по свободному коечному фонду, норматив превышаем в три раза. Единственное, что не давало перейти к первому этапу - это коэффициент распространения инфекции, и за последние дни мы его достигли", - сказал губернатор.

Работа всех предприятий и организаций будет возможна лишь при жестком соблюдении требований Роспотребнадзора, подчеркнул глава региона.