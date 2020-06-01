Новый владелец "Ведомостей" заявил, что не будет вмешиваться в редакционную политику

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Новый владелец газеты "Ведомости" Иван Еремин не намерен вмешиваться в редакционную политику издания, при этом он выразил готовность "выступать главным хранителем" свода внутренних правил газеты "Догмы". Об этом Еремин в понедельник рассказал корреспонденту ТАСС.

"Редакционная политика - ответственность редактора, я как собственник не собираюсь вмешиваться в нее", - заверил собеседник агентства. Отвечая на вопрос, разделяет ли он ценности свода правил "Догмы", на защиту которой ранее встал творческий коллектив издания, Еремин ответил, что является адептом данных правил. "Разделяю, более того являюсь большим ее адептом и считаю своей миссией выступать главным хранителем" свода внутренних правил газеты, написанного основателями издания "Ведомости", сказал Еремин.

Новый владелец "Ведомостей" обратил внимание, что у его информационного агентства "Федералпресс" существует "свой похожий документ, многие ценности там общие с "Догмой". Он также рассказал, что уже общался с коллективом редакции. "Мы сегодня общались с коллегами из редакции на эту тему. Не все, конечно, со мной согласны, но я вижу, что у многих ребят есть желание продолжать и дальше держать высокую планку флагмана деловой журналистики и сообща развивать наше авторитетное издание", - поделился он.

По его словам, издание будет развиваться в тех рамках, которые были заданы изначально при основании "Ведомостей", - в формате практичного информационного инструмента для бизнеса, бизнес-трендсеттера и "делового навигатора" для предпринимателей в мире деловой информации и аналитики. "В этом плане мне хотелось бы вернуться к истокам", - сказал Еремин.

Новый владелец также намерен расширить региональную повестку и возродить региональные бюро, возможно, даже расширить их сеть. "Сейчас деловая аудитория в регионах не охвачена, здесь огромный потенциал, который пока не используется", - заметил он.

Говоря о позиции главного редактора, Еремин проинформировал, что пока никаких концептуальных изменений не планируется. Андрей Шмаров будет исполнять обязанности главного редактора до решения нового совета директоров, который в настоящий момент формируется.

О сделке

29 мая стало известно о закрытии сделки по приобретению газеты.

Холдинг "Аркан Инвестмент", контролирующий акции и долговые обязательства АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ, издатель газеты "Ведомости"), сообщил о закрытии сделки по продаже акций и активов компании БНМ, переуступке соответствующих прав как владения, так и управления этим активом АО "Саппорт" в лице Ерёмина.

Полномочия действующего совета директоров были прекращены в феврале 2020 года. Новый совет директоров будет сформирован в ближайшее время.

43-летний Еремин известен на Урале как один из основателей новостного портала "Уралполит.ру". Он также создал и управляет информационным агентством "Федералпресс", на базе которого в 2007 году основал одноименный медиахолдинг. Кроме того, Еремин является председателем попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества и основателем Института стратегических коммуникаций и социальных проектов.