В ВОЗ заявили, что оказывают поддержку в борьбе с новой вспышкой Эболы в ДР Конго

ТАСС, 1 июня. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в понедельник, что организация оказывает помощь Демократической Республике Конго в борьбе с новой локальной вспышкой лихорадки Эбола.

"Новая вспышка Эболы обнаружена на западе Демократической республики Конго у города Мбандака. Министерство здравоохранения ДР Конго подтвердило шесть случаев, четыре человека погибли. Страна находится в финальной фазе борьбы с Эболой на востоке, коронавирусом и крупнейшей в мире вспышкой кори. Сотрудники ВОЗ уже находятся в [городе] Мбандака, поддерживая ДР Конго в борьбе с новой вспышкой Эболы", - указал Тедрос на своей странице в "Твиттере".

"Эта вспышка напоминает о том, что коронавирус не является единственный угрозой в сфере здравоохранения, с которой сталкиваются люди", - подчеркнул глава ВОЗ.

В понедельник министр здравоохранения ДР Конго Этени Лонгодо сообщил о новой локальной вспышке Эболы на северо-западе ДР Конго. На протяжении последних двух лет случаи заболевания выявлялись только на востоке страны. Нынешняя вспышка лихорадки Эбола, ставшая уже десятой на территории страны, началась 1 августа 2018 года. За это время общее число инфицированных достигло 3 463 человека, 2 280 пациентов скончались.

Власти страны и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовились объявить 13 апреля текущего года о завершении вспышки вируса Эбола в ДР Конго. Однако 10 апреля на востоке страны был обнаружен новый инфицированный, который скончался в тот же день. Позднее было выявлено еще несколько заболевших, один из которых скрылся от врачей, его до сих пор не могут найти.

На востоке ДРК за последние 33 дня не выявлено ни одного нового случая инфицирования вирусом Эбола.