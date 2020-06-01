Суд в Петербурге оштрафовал больницу за нарушения в период пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тыс. рублей Городскую больницу номер 14 за нарушения, которые в ней обнаружили сотрудники Роспотребнадзора, проверяющие медучреждение в период возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд посчитал возможным назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального, а именно 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Штраф назначен на основании протокола по статье 6.3 КоАП о нарушении санитарных норм, минимальный штраф по ней для юридических лиц составляет 200 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, сотрудники Роспотребнадзора установили, что в медучреждении умер пациент с внебольничной пневмонией, однако администрация больницы не зарегистрировала этот случай своевременно в центре гигиены и эпидемиологии Петербурга. Кроме того, также установлено, что сотрудники больницы не установили, с кем контактировали еще два зараженных коронавирусом пациента, а также Роспотребнадзор обнаружил, что никаких ограничительных мер в медучреждении не принято. Одного пациента выписали в другую больницу, а другие свободно выходят из палат и курят во дворе.

Представитель больницы просил на суде прекратить производство по нарушению, ссылаясь на тяжелое материальное положение медучреждения. Несмотря на это, суд больницу оштрафовал, однако убрал из дела часть нарушений, в частности признал невиновной администрацию учреждения в том, что в ней своевременно не был организован обсерватор, так как руководство узнало об этом спустя сутки после того, как Роспотребнадзор выдал предписание. Пациента с внебольничной пневмонией суд также исключил из перечня нарушений, так как у него не было предусмотренных правилами показаний для обследования на коронавирус.

На прошлой неделе стало известно, что Городскую больницу номер 15 также оштрафовали на 100 тыс. рублей после того, как выявили в ней работающее отделение гемодиализа. Отделение принимало пациентов, хотя больница была перепрофилирована под прием больных с коронавирусом, и оно должно было закрыться.