В Вологодской области вдвое увеличили размер выплат за работу с пациентами с коронавирусом

ВОЛОГДА, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области расширило список получателей выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией за счет областного бюджета и увеличило размер этих выплат в два раза. Это потребует увеличения затрат областного бюджета на эти цели с 24 млн до 36,3 млн рублей, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Мы понимаем, сколь нелегко приходится медицинским и немедицинским работникам в очагах и стационарах, поэтому я дал поручение рассмотреть возможность расширить список получателей выплат и увеличить размер этих выплат в два раза. Да, это потребует от нас 36 млн рублей, пока в бюджете на эти цели заложено 24 млн рублей. Поручаю департаменту финансов выделить дополнительно 12 млн рублей и перечислить выплаты, начиная с 1 мая", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

Как проинформировала замначальника областного департамента финансов Наталья Ивлева, на 29 мая в регионе перечислили стимулирующие выплаты за апрель и май работникам стационаров и выездных бригад скорой медпомощи. Выплаты получили 141 врач на 16,159 млн рублей, 536 работников среднего медперсонала - на 32 млн рублей, 23 сотрудника младшего медперсонала - на 1,245 млн, 47 водителей скорой помощи - на 1,907 млн рублей, а также 91 водитель предприятия "Эффективные системы здравоохранения" (частично за счет средств предприятия) - на 3,461 млн, то есть всего 838 человек на 54,856 млн рублей.

Постановлением правительства РФ частные клиники теперь могут также получать субсидии на стимулирующие выплаты своим работникам. Распоряжением правительства РФ Вологодской области дополнительно выделено 25,1 млн рублей на стимулирующие выплаты, что позволит полностью обеспечить их перечисление за май. В мае объем выплат возрос вдвое, что связано с увеличением числа пациентов с коронавирусом в стационарах и ростом числа выездов бригад скорой помощи, разъяснила замруководителя департамента.

"Мы подготовили предложения по расширению категорий получателей и увеличению размера выплат в два раза за счет областного бюджета. Предлагаем установить выплаты медикам и прочему персоналу обсерваторов, прочему персоналу стационаров, водителям, которые перевозят биоматериал на исследования, бригады на вызовы к пациентам и тела умерших с коронавирусной инфекцией. Это дополнительно 524 человека", - сообщила замначальника департамента.

Областные выплаты будут увеличены до размера федеральных, то есть в два раза: врачам - с 13,428 тыс. до 26,855 тыс. рублей, среднему медперсоналу - с 6,714 тыс. до 13,428 тыс. рублей, младшему и прочему персоналу - с 3,357 тыс. до 6,714 тыс. рублей. Губернатор поддержал эти предложения, поручив согласовать соответствующее поручение правительства региона.