В Саратовской области на похороны умерших от коронавируса будут выделять по 50 тыс. рублей

САРАТОВ, 1 июня. /ТАСС/. Погребение умерших после заражения новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области будет осуществляться за средств резервного фонда правительства области, семьям умерших будут выделять на это по 50 тыс. рублей, говорится в постановлении правительства региона, опубликованном в понедельник.

"Расходы на выплату единовременного пособия членам семей лиц, умерших в результате инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19), произвести за счет средств резервного фонда правительства области. Единовременное пособие назначается и выплачивается однократно в размере 50 тыс. рублей," - говорится в документе.

Уточняется, что право на получение пособия имеет один из членов семьи лица, проживавшего на территории области и умершего в результате инфицирования коронавирусом, в период с 1 марта по 31 октября 2020 года.

По оперативным данным штаба при правительстве области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет в Саратовской области 3174. Выздоровели 1206 человек.