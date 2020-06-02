NBC: работники Facebook протестуют онлайн против позиции Цукерберга по записи Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Некоторые сотрудники Facebook в понедельник проводят виртуальную акцию протеста против позиции, которую глава этой американской компании Марк Цукерберг занял в отношении записей президента США Дональда Трампа о трагедии в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на попавшую в ее распоряжение переписку сотрудников Facebook в социальных сетях.

"Я работаю в Facebook и не испытываю гордости, как мы себя проявляем. Большинство моих коллег, с которыми я говорил, считают точно также", - приводит телекомпания запись одного работника компании. "Мне стыдно работать здесь из-за бездействия, проявленного Facebook в вопросе удаления записи Трампа, подстрекающей к насилию. Я совершенно не согласен с этим", - отметил другой работник компании, приравняв молчание руководства Facebook к пособничеству главе государства.

Авторы других постов высказываются в поддержку организации 1 июня виртуальной акции протеста против позиции Цукерберга. Ряд пользователей называет себя сотрудниками Facebook и пишет, что уже участвует в акции. "Мы поощряем, чтобы наши сотрудники говорили открыто, когда они не соглашаются с мнением руководства. Нас впереди ждет немало трудных решений относительно контента, поэтому мы будем стремиться получать их ответную реакцию", - заявили телекомпании в пресс-службе Facebook.

Цукерберг информировал в минувшую пятницу, что администрация Facebook, как и сеть микроблогов Twitter, не обнаружила нарушений в записи президента США о том, что он может взять ситуацию в Миннеаполисе в свои руки. По данным NBC, глава Facebook в конфиденциальном порядке связывался с Трампом и говорил ему, что подобная риторика на платформе соцсети ставит руководство компании в трудное положение.

Запись о происходящем Миннеаполисе, где вспыхнули беспорядки из-за смерти афроамериканца после его задержания полицией, опубликованная сначала самим Трампом, а затем перепечатанная Белым домом, была помечена Twitter как нарушающая запрет на оправдание насилия. В своем сообщении президент США назвал участников погромов "бандитами" и предупредил, что "в случае любых сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. По его словам, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

В Миннесоте и ряде других штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Врачи не смогли спасти его после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.