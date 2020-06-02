Вывозной рейс для россиян в Бразилии переносят на 5 июня

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июня. /ТАСС/. Вывозной рейс для соотечественников, желающих вернуться на Родину из Бразилии, перенесен с 4 на 5 июня. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в латиноамериканской республике.

"Сообщаем, что по обновленным данным вылет самолета авиакомпании Azur Air из аэропорта Гуарульюс (г. Сан-Паулу) намечен на 03:55 утра 5 июня 2020 года", - говорится в публикации на странице дипмиссии в Facebook. Дипломаты также напоминают о необходимости регистрации на рейс на портале "Госуслуги" и прибытии в аэропорт не менее чем за три часа до вылета.

Ранее планировалось осуществить этот рейс 4 июня. Из Сан-Паулу самолет с соотечественниками вылетит в Буэнос-Айрес, где набралось порядка 170 желающих вернуться домой россиян, а далее через Чили и Кубу вернется в Москву.

Ранее, в начале апреля Azur Air уже вывезла россиян, застрявших в Бразилии и Перу, а 9 мая самолетом этой компании, доставившим медикаменты в Венесуэлу, на родину вернулись соотечественники из Каракаса.