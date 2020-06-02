Режим ЧС введен на северных Курилах из-за рыбаков с коронавирусной инфекцией

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Власти Северо-Курильского городского округа (северные Курилы, Сахалинская область) ввели на территории района режим ЧС в связи с выявлением у двух членов экипажа рыболовецкого судна "Добрино" коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.

"У двух рыбаков анализы [на коронавирус] оказались положительными. Режим ЧС ввели для обеспечения работы по определению группы контактных лиц", - сообщил вице-мэр.

По словам Овсянникова, сейчас инфицированные находятся в центральной районной больнице. Их готовят к эвакуации рейсом санавиации в Петропавловск-Камчатский - в ближайший госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией. Помимо них, на судне находились еще 14 человек. Все они также обследованы на коронавирус. Сейчас экипаж изолирован на судне, рядом с пирсом дежурят сотрудники полиции. Также тесты на коронавирус прошли люди, которые общались с экипажем на берегу.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 74 случая заражения коронавирусной инфекцией, 58 человек вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Также не зарегистрировано ни одного случая заражения внутри региона, все инфицированные прибыли на острова с материка.